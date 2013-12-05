Обработка фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок171 просмотр

нужно обработать 15-20 фотографий сделанных на сером фоне.

необходимо:

1)фон сделать белым

2)легкую ретушь

3)размер 500х500

12 рублей/фото максимум

11 лет назад
ikozlov
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Быстро, качественно то, что нужно. Очень понравилось работать со Стасом, получил то, что хотел! Буду советовать друзьям и обращаться снова! Спасибо!
Задание оказалось понятным и простым. Оплата также порадовала)

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад