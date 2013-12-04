Отделить фотографию от фона

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок172 просмотра

Здравствуйте!

Нужно аккуратно отделить изображение человека от заднего фона.

Желательно чтобы в волосах не остался задний фон :-)

Фотография прикреплена. Результат в PSD

11 лет назад
Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Работу выполнил аккуратно и быстро
Отличный заказчик, выдал точное ТЗ, в результате и получил, что хотел.

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад