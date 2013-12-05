Обработка 51 фотографии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок288 просмотров

Имеется 51 фотография, снятая качественной зеркальной фотокамерой в белом кубе для макросъемки.

Необходимо сделать фон единообразным белым, а также закрасить стыки самого куба и наложить водяной знак.

В силу того что работа не сильно сложная срок исполнения с момента утверждения исполнителя - 1 день.

Пример обрабатываемой фотографии в приложении

11 лет назад
Ananin
Артем 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Полностью доволен Сергеем. Вся работа выполнена в срок, в точности с поставленным ТЗ. Желаю всяческих успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем!
Второй раз сотрудничаем, без нареканий. Работой более чем довольны.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад