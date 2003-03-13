Обработка фото

Нужно картинки отрисовать в векторе по слоям каждый элемент, который смогут потом раскрасить. Далее эти отрисованные картинки флешер будет помещать во флеш. Указывайте стоимость за 1 картинку и срок за 1 картинку. (я не програмист, дизайнер , флешер, подробнее объяснит флешер, которому нужно сбрасывать картинки)