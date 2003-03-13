Обработка фото

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Закрыт11 заявок351 просмотр

Нужно картинки отрисовать в векторе по слоям каждый элемент, который смогут потом раскрасить. Далее эти отрисованные картинки флешер будет помещать во флеш. Указывайте стоимость за 1 картинку и срок за 1 картинку. (я не програмист, дизайнер , флешер, подробнее объяснит флешер, которому нужно сбрасывать картинки)

11 лет назад
LOCO19861
Вонг 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров