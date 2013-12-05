Обработать фотографии

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок183 просмотра

100 фотографий в высоком разрешении, сделать белый фон у каждой. Добавить насыщенности и осветить.

Через кривые делаем осветление по краям, далее удалем фон кистью. Далее Цветовой тон/насыщенность => Выборочная коррекция цвета => Кривые (немного света и затемнение внизу для красоты). В конце уменьшение Бикубическая четче.

Впрочем, это мой вариант обработки, но вы можете делать по своему.

Сроки сегодня до конца дня.

Примеры, как получается у меня и как должно в итоге должно быть, прикреплены.

11 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$55
1 день
Сергей отлично справился с заданием, получилось просто шикарно ;) Рекомендую!
Чёткое поставленное, ТЗ. Всё время на связи. Своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад