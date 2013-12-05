Обработать фотографии

100 фотографий в высоком разрешении, сделать белый фон у каждой. Добавить насыщенности и осветить.

Через кривые делаем осветление по краям, далее удалем фон кистью. Далее Цветовой тон/насыщенность => Выборочная коррекция цвета => Кривые (немного света и затемнение внизу для красоты). В конце уменьшение Бикубическая четче.

Впрочем, это мой вариант обработки, но вы можете делать по своему.

Сроки сегодня до конца дня.

Примеры, как получается у меня и как должно в итоге должно быть, прикреплены.