Поменять цвет одежды на груп. фото на оранжевый

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок320 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо на групповом фото поменять цвет одежды (одного предмета одежды) на оранжевый

Указывайте пожалуйста цену прямо в проекте.

Спасибо!

11 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$11
1 день
Отлично и в срок выполненная работа - спасибо Евгению! Рекомендую всем!
Отличное сотрудничество. Адекватное общение и сроки оплаты.

Заявки фрилансеров

cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад