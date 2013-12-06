Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо на групповом фото поменять цвет одежды (одного предмета одежды) на оранжевый Указывайте пожалуйста цену прямо в проекте. Спасибо!
Подогнать фото под размер сайта
Здравствуйте! Необходимо уменьшить и отретушировать фото для размещения на сайте. Исходники - обыкновенные полноразмерные фото. Надо сделать их для размещения внизу сайта nnov-jur.ru Надо сделать сегодня.
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