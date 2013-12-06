Подогнать фото под размер сайта

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Завершен10 заявок199 просмотров

Здравствуйте! Необходимо уменьшить и отретушировать фото для размещения на сайте. Исходники - обыкновенные полноразмерные фото. Надо сделать их для размещения внизу сайта nnov-jur.ru Надо сделать сегодня.

11 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделано по-военному - быстро, точно, без помарок. Рекомендую.
Заказ понятный, оплата хорошая, связь оперативная!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад