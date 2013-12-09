Редактирование 3-х изображений автомобилей

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок252 просмотра

Требуется редактирование 3-х изображений автомобилей.

1. Ровно вырезать изображение автомобиля (фон на белый не менять)

2. Убрать название с номеров

3. Развернуть в левую сторону (Ниссан Тиана и Пассат)

4. Поработать над тенью под автомобилями

5. На усмотрение поработать с эффектами

6. Примерный размер на выходе 600х400

Оплата WMZ после сдачи работы. Проимер того, что было и что получилось:

http://s018.radikal.ru/i503/1311/61/1763bc70a2e6.jpg

http://i074.radikal.ru/1311/ee/74c4c20993f8.png

11 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Алиса, отличный исполнитель! Все быстро и на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик - вежливый и оперативный! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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