Художественная обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт25 заявок312 просмотров

Требуется обработка фото в художественном стиле (см пример)

Работа регулярная.

С каждой сессии 3-4 фото.

Исходники в NEF

С кем сойдемся по цене готова выслать тестовое фото.

P.S.

Давайте уважать время друг друга и не оставлять заявки без срока и цены :))

11 лет назад
tulumba
Ксения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров