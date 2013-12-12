Оформить фото. Сделать коллаж.

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Завершен3 заявки155 просмотров

Доброго времени!

Необходимо в рамках этого сайта http://www.aramedia.ru/ оформить фото, для странички.

Суть в том, что парень стал обладателем Книги Рекордов Гиннесса по мини футболу, как самый молодой футболист среди юношей до 21 года на Чемпионате Европы. Следовательно тематика футбольная и что-то связанное с Книгой Рекордов.

Фото прикрепляю.

Оплата Webmoney.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Прекрасный ответственный исполнитель! Срочно нужен был коллаж и Станислав не подвел. Четко выявляет потребности заказчика, рекомендует что-то от себя, оценивая профессиональным взглядом. Хорошо чувствует то, что необходимо сделать по заказу. Спасибо большое, Станислав!
Интересное задание, четкие комментарии, быстрое утверждение и хорошая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Натальей

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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