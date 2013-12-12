Оформить фото. Сделать коллаж.

Доброго времени!

Необходимо в рамках этого сайта http://www.aramedia.ru/ оформить фото, для странички.

Суть в том, что парень стал обладателем Книги Рекордов Гиннесса по мини футболу, как самый молодой футболист среди юношей до 21 года на Чемпионате Европы. Следовательно тематика футбольная и что-то связанное с Книгой Рекордов.

Фото прикрепляю.

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