Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки341 просмотр

Нужно сделать ретушь обычного фото с целью превратить его в красивое художественное фото. Пример того, что должно получиться - в приложении.

В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите стоимость вашей работы и срок выполнения.

11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров