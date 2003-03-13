Требуется убрать фон с фоток. 30 шт.
Ретушь фото
Нужно сделать ретушь обычного фото с целью превратить его в красивое художественное фото. Пример того, что должно получиться - в приложении.
В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите стоимость вашей работы и срок выполнения.
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