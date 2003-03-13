Нужно подставить на фон человека другое место

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок269 просмотров

В общем нужно обработать фотографию с iPhone, и поставить на фон вид на Дубай, и так чтобы нельзя было отличить оригинал это или нет.

Ваши цены.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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