Обработать фотографию

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Закрыт5 заявок106 просмотров

добрый день, есть две фотографии разных стульев. нужно поменять цвет обивки одного стула на другой.

11 лет назад
niknik456
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад