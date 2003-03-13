В общем нужно обработать фотографию с iPhone, и поставить на фон вид на Дубай, и так чтобы нельзя было отличить оригинал это или нет. Ваши цены.
Обработать фотографию
добрый день, есть две фотографии разных стульев. нужно поменять цвет обивки одного стула на другой.
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