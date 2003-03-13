Для ИМ сумок и обуви необходимо провести обработку контента. Что требуется: 1) Осуществить вытравку фотографий по контуры (пример исходников в приложении "до" и "после") 2) Сделать фон белым 3) Цвет ...
Наложить водяные знаки на фото
нужно накладывать водяные знаки на фото.
фото будут иногда отличаться одного размера от другого.
водяной знак уже есть.
кол-во фоток около 500.
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