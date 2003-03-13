Наложить водяные знаки на фото

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  2. Обработка фотографий
Закрыт29 заявок264 просмотра

нужно накладывать водяные знаки на фото.

фото будут иногда отличаться одного размера от другого.

водяной знак уже есть.

кол-во фоток около 500.

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-4)

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