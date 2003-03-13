Требуется обработка фото в художественном стиле (см пример) Работа регулярная. С каждой сессии 3-4 фото. Исходники в NEF С кем сойдемся по цене готова выслать тестовое фото. ...
Необходимо провести обработку фото
Для ИМ сумок и обуви необходимо провести обработку контента.
Что требуется:
1) Осуществить вытравку фотографий по контуры (пример исходников в приложении "до" и "после")
2) Сделать фон белым
3) Цвет самой вещи сделать немного контрастнее и ярче (чуть-чуть) (пример вытравки, в приложении "после2")
4) разместить лого магазина на каждой фотографии
5) откадрировать до нужного разрещения (экшен дам)
Сделайте пример тестовой обработки файла в приложении " для тестовой обработки.jpg"
Ориентир itbags.ru
Цена - 5 руб. за 1 фото. Кол-во фотографий от 1500 до 1700, т.е. бюджет от7 500 руб. до 8 500 руб. Сроки - 1 неделя.
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