Необходимо провести обработку фото

Для ИМ сумок и обуви необходимо провести обработку контента.

Что требуется:

1) Осуществить вытравку фотографий по контуры (пример исходников в приложении "до" и "после")

2) Сделать фон белым

3) Цвет самой вещи сделать немного контрастнее и ярче (чуть-чуть) (пример вытравки, в приложении "после2")

4) разместить лого магазина на каждой фотографии

5) откадрировать до нужного разрещения (экшен дам)

Сделайте пример тестовой обработки файла в приложении " для тестовой обработки.jpg"

Ориентир itbags.ru

Цена - 5 руб. за 1 фото. Кол-во фотографий от 1500 до 1700, т.е. бюджет от7 500 руб. до 8 500 руб. Сроки - 1 неделя.