Сделать 6 картинок

БаннерыЗакрыт14 заявок245 просмотров
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Необходимо сделать 6 статичных картинок такого уровня:

http://sem-nebo.ru/netcat_files/userfiles/000/1.jpg

http://sem-nebo.ru/netcat_files/userfiles/000/3-4.jpg

Кто может до вечера нарисовать?

10 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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