Несколько баннеров 500x150

Есть заказ сделать банер-слайдер по типу http://www.husqvarna.com/ru/home/ http://www.pfaff.com/ru/ Там не модели мне интересуют, а красивый дизайн и смысл в баннере, в том что они конкретно и профессионально занимаются такой техникой и у них богатый выбор и ...