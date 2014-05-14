Flash баннер для интернет-дискаунтера PIT-STOP

Нужно сделать из вот этих наработок анимированный flash Банер размером 940x90 В комплекте должен быть gif банер для устройств, где flash не отображается фон во flash непрозрачный
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Нужен flash-баннер 170 (ширина) х300 (высота).
По весу особых требований нету
Будет висеть на чужих сайтах для рекламы интернет-дискаунтера PIT-STOP www.nomer-1.by
Информация которую хотелось бы донести:
- дискаунтер автоэлектроники и тюнинга PIT-STOP
- 5000 товаров от первого импортера
- накопительная система скидок до 15%
Адрес www.nomer-1.by — должен быть зашит в саму flash-ку
+ должен быть стат баннер-заглушка на случай, когда flash-проигрываетль не поддерживается
Ждем предложений...
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