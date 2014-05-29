Аналогично ранее сделанному: http://www.weblancer.net/projects/597161.html

но со следующими параметрами:

картинки — бензопилы: http://www.220-volt.ru/catalog/benzopily/ (должна быть яркая бензопила, желтая, красная, насыщенно синяя)

Следующая серия баннеров:

1 кадр: сверху: «наши бензопилы», ниже — картинка бензопилы

2 кадр: сверху — «путь к твоей свободе!" ниже — картинка довольного мужчины, по пояс, чтобы не мелко было, в полу рабочей одежде, чем-то легком (то есть главное не в пиджаке и не в офисной рубашке)

3 кадр: сверху логотип и надпись „быт строй“, ниже „магазин для мужиков“

Фон не чёрный, может быть синий, может с какой текстурой, т.е. баннеры должны быть такие грубые мужские как и предыдущие, но не повторять сделанные ранее.

Концепция переходов / идеи баннеров нужна другая, не должно быть повтора предыдущей серии.