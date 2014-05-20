1. Вес баннера не должен превышать 149 килобайт. 2. Допустимые форматы - GIF,JPG, JPEG, PNG. 3. Размеры баннеров: 320 x 50 320 x 100 468 x 60 728 x 90 250 x 250 200 x 200 336 x 280 300 x 250 120 x 600 160 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна серия баннеров для сайта http://podarok1.ru/
Цель — переход по баннеру и совершение покупки на сайте. Могу предоставить векторный формат фона сайта, могу предоставить логотип сайта. Размер баннера 500*500, итог будет сохраняться в jpg (без использования прозрачности, без анимации).
Дизайн/идея и т.п. — любые на ваше усмотрение.
Баннер делается для рекламной сети: http://afrek.ru/program/ — там есть список партнерских программ, у каждой их которых есть баннеры (нужно выбрать программу, затем перейти на вкладку Промо-материалы).
Смысл такой — баннер размещается на сайтах партнеров, люди переходят по баннеру на сайт, делают покупки.
Нужно, чтобы баннер провоцировал клики по нему и потенциальные покупки.
Нужные размеры:
500x500
600x240
600x90
468x60
300x250
240x120
160x600
Один концепт и 6 ресайзов.
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