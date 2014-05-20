Нужна серия баннеров для сайта http://podarok1.ru/

Цель — переход по баннеру и совершение покупки на сайте. Могу предоставить векторный формат фона сайта, могу предоставить логотип сайта. Размер баннера 500*500, итог будет сохраняться в jpg (без использования прозрачности, без анимации).

Дизайн/идея и т.п. — любые на ваше усмотрение.

Баннер делается для рекламной сети: http://afrek.ru/program/ — там есть список партнерских программ, у каждой их которых есть баннеры (нужно выбрать программу, затем перейти на вкладку Промо-материалы).

Смысл такой — баннер размещается на сайтах партнеров, люди переходят по баннеру на сайт, делают покупки.

Нужно, чтобы баннер провоцировал клики по нему и потенциальные покупки.

Нужные размеры:

500x500

600x240

600x90

468x60

300x250

240x120

160x600

Один концепт и 6 ресайзов.