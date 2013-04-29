Требуется создать баннер (аватар) для Вконтакте, Facebook, Твитер и Одноклассники. Можно одинаковый, но разных размеров. Тематика - магазин наручных часов. Прошу указывать стоимость работ.
Сделать макет статического баннера
Есть 4 баннера http://joxi.ru/O7N-Udg5CbAychPa6XQ . Все баннеры одного формата, но уж больно простенькие. Баннеры находятся на сайте http://www.express.ru/ — при выборе регионов Краснодар, Волгоград, Казань (выбирать регион в правой части сайта), в левой части, под лого в разделе «Специальные предложения» сразу идет баннер на спец. тариф на доставку в Москву (http://www.express.ru/new_images/special_volgograd.jpg — для Волгограда)
Нужно придумать новый формат для баннеров не отходя от стиля сайта! Баннер обязательно должен быть в стиле сайта.
Бюджет и сроки предлагайте!
Оплата по факту!
Заявки фрилансеров
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