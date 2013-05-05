Flash-баннер 940x90 для стоматологической клиники

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Завершен19 заявок282 просмотра

Необходимо разработать стильный и современный Flash-баннер для стоматологической клиники. Тема - исправление прикуса. На баннере должны быть изображены фотографии 3 клинических случаев (до лечения и после). Логотип клиники, фото и желаемая текстовка предоставляется.

Просьба указывать ссылку на портфолио, сроки и цену.

12 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$80
1 день
Сергей отлично справился с изготовлением баннера. Сделал именно то, что ожидали увидеть и в кратчайшие сроки! Чувствуется профессионализм и опыт. Рекомендую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Только положительные эмоции!

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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