Перевод с русского на немецкий

Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения

Требования: очень хорошее "чувство языка" (необходимо для перевода наиболее близкого к родной речи носителей языка)