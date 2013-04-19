Требуются профессиональный переводчик для удалённой работы. Цель работы: качественный перевод технических текстов. Требования к кандидатам: - высокий уровень знания иностранного языка (один из:английский,немецкий,французский); - профессионализм; - ответственность; - готовность ...
Перевод с русского на немецкий
Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения
Требования: очень хорошее "чувство языка" (необходимо для перевода наиболее близкого к родной речи носителей языка)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Переводы49 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходим перевод с китайского на русский, кратко, грамотно, быстро. Файлы в присоединённом архиве.Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 600руб(20$) в день. Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость Оператор call-центра со знанием Английского языка НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно перевести каталог сайта dinodirect.com с английского на русский язык. Допускается пользование любым переводчиком, но после перевода нужно все проверить и возможно поправить, т.к. переводчики не всегда переводят правильно. Объем работы ...Переводы22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать перевод с английского на русский ~4 тыс. с пробелами. В тексте вопросы, ответы, небольшие абзацы информации. Текст про зонт. Точный перевод не нужен, можно в свободном стиле, главное что бы читалось и ...Завершен12 лет назад
Требуется перевести видеорецепт. http://www.youtube.com/watch?v=1W6X47UMGg0 Возможно текст в описании видео и речь женщины совпадает. В итоге необходимо получить текст на русском языке того, что говорит женщина + перевод списка ...Завершен12 лет назад
надо перевести с англ на укр документ медицинской тематики сохранить исходное форматирование, перевод нужен в формате .doc размер документа: 9,77 станд стр оплата: до 3 $ за стр ...Завершен12 лет назад
Необходимы статьи для сателитов на английском языке по фармацевтической тематике. Уровень носителя языка не требуется. Основные требования - статья должна быть читаемой, уникальной. Т.к. для сателитов - соответственно цена должна не большой. ...Завершен12 лет назад
- $1000
Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 1200руб в день Оператор call-центра со знанием Польского языка НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ! Суб-подряд от международной компании. ...Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Перевод с китайского на русский, максимально кратко, грамотно, быстро.Переводы4 заявкиЗакрыт12 лет назад