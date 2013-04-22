Необходимы статьи для размещения в каталогах статей на английском языке по теме кредиты. Уровень носителя языка не требуется. Основные требования — статья должна быть читаемой, уникальной. Т.к. для размещения в каталогах статей ...
Сбор информации по открытию благот-ного фонда в ЮС
Необходимо собрать информацию и составить отчет по открытию некоммерческой организации в США (Nonprofit).
От вас требуется знание англ. языка, составление вопросов для форумов, переписка
Черновик того, что необходимо узнать:
1. Открытие.
- Фонды какой тематики собирают наибольшее кол-во пожертвований.
- Какой из 501(c) - http://en.wikipedia.org/wiki/501(c) - выбрать
- В каких штатах есть возможность открыть организацию за несколько дней
- Какие данные, какие документы потребуются.
- Какие документы мы получим после открытия. Какие дополнительные опции выбрать.
- Организация автоматически попадает в базу guidestar.org, но если делать ускоренное открытие, то может потребоваться какое-то время для того, чтобы данные о компании попали в базу guidestar.org
- Необходимо написать в guidestar.org и уточнить, что нужно сделать для того, чтобы организация попала в базу, если у нас уже есть EIN.
3. работал фонда
- Информация о налогах (в каком случае организацию освобождают от уплаты налогов. Какая ставка налога, если он есть)
- Какой банковский счет (тип счета) открыть для фонда
- Вывод средств со счета (условия)
- Есть ли какие-то особые условия относительно лимитов на операции (за 1 операцию, за месяц, за год)
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Указывайте свои цены.
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