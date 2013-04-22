Сбор информации по открытию благот-ного фонда в ЮС

Необходимо собрать информацию и составить отчет по открытию некоммерческой организации в США (Nonprofit).

От вас требуется знание англ. языка, составление вопросов для форумов, переписка

Черновик того, что необходимо узнать:

1. Открытие.

- Фонды какой тематики собирают наибольшее кол-во пожертвований.

- Какой из 501(c) - http://en.wikipedia.org/wiki/501(c) - выбрать

- В каких штатах есть возможность открыть организацию за несколько дней

- Какие данные, какие документы потребуются.

- Какие документы мы получим после открытия. Какие дополнительные опции выбрать.

2. guidestar.org

- Организация автоматически попадает в базу guidestar.org, но если делать ускоренное открытие, то может потребоваться какое-то время для того, чтобы данные о компании попали в базу guidestar.org

- Необходимо написать в guidestar.org и уточнить, что нужно сделать для того, чтобы организация попала в базу, если у нас уже есть EIN.

3. работал фонда

- Информация о налогах (в каком случае организацию освобождают от уплаты налогов. Какая ставка налога, если он есть)

- Какой банковский счет (тип счета) открыть для фонда

- Вывод средств со счета (условия)

- Есть ли какие-то особые условия относительно лимитов на операции (за 1 операцию, за месяц, за год)

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