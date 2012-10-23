Доброго времени суток! Есть OpenCart, есть база данных товаров с фото, есть цель - магазин по продаже кабелей. Необходим дизайн (не сложный, без флеша и других наворотов), наполнение и подключение к authorize.net, использование SSL. Ориентир - yourcablestore.com Пожалуйста указывайте ...