Необходим разовый грамотный перевод текста с русского на английский. Порядка 220 слов.
- Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по работе с мобильными приложениями. Необходимо решение для запуская мобильного приложения для ios/androoid под Windows. Необходимо научить эмулятор запускать всего 2 приложения с последующей работой с ними. Один из вариантов для андроид – использовать Bluestacks ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо собрать информацию и составить отчет по открытию некоммерческой организации в США (Nonprofit). От вас требуется знание англ. языка, составление вопросов для форумов, переписка Черновик того, что необходимо узнать: 1. Открытие. - Фонды какой тематики ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Есть OpenCart, есть база данных товаров с фото, есть цель - магазин по продаже кабелей. Необходим дизайн (не сложный, без флеша и других наворотов), наполнение и подключение к authorize.net, использование SSL. Ориентир - yourcablestore.com Пожалуйста указывайте ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо собрать в БД все товары с сайта по ссылке: http://www.computercablestore.com/SearchResult.aspx?lPrice=5&uPrice=15 Каждый товар добавляется в свою категорию, т.е. самый первый 1ft Power Ext Cord C-13/C-14 10A/125V должен быть в PC Cables > Power Cables > Power ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо собрать в БД товары с сайта - waysale.com - по указанным критериям (цена, категория товара). Собираются следующие данные: название, цена, фото, описание. Конкретнее - waysale.com/search.php?category_id=712 Search in category: MP3 and Media Players, Electronics & Accessories, Computers ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Требования: • Возраст от 18 лет • Пол значения не имеет • Базовые знания английского языка (на слух воспринимать проговариваемую информацию) • Образование значения не имеет • Опыт работы любой • ПК - уверенный пользователь • Ответственность • Стрессоустойчивость • Быстрый интернет • Умение пользоваться программой Skype либо аналогами. Обязанности: • Только исходящие звонки. • Сбор информации в автоматическом ...Прочее39 заявокЗакрыт11 лет назад
В книге есть 2 листа. Лист 1 содержит идентификаторы работников: 0465155817 2100526394 2098296851 4707336597 0259683488 0954217863 Лист 2 содержит эти же и другие идентификаторы, но в другом порядке, плюс каждому идентификатору соответствует ФИА;АДРЕС 2100526394 ФИО1;АДРЕС1 4707336597 ФИО2;АДРЕС2 0465155817 ФИО3;АДРЕС2 2157951909 ФИО4;АДРЕС3 0019511529 ФИО5;АДРЕС3 1371463840 ФИО6;АДРЕС4 2013050731 ФИО7;АДРЕС4 0948312143 ФИО8;АДРЕС5 0954217863 ФИО9;АДРЕС5 2098296851 ФИО10;АДРЕС6 Необходимо написать макрос, который: 1. По очереди берет ячейку Листа 1 2. Копирует ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад