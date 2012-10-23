ruTM

Иван ruTM

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Эмулятор для IOS и Android c запуском приложений

    Требуется специалист по работе с мобильными приложениями. Необходимо решение для запуская мобильного приложения для ios/androoid под Windows. Необходимо научить эмулятор запускать всего 2 приложения с последующей работой с ними. Один из вариантов для андроид – использовать Bluestacks ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор информации по открытию благот-ного фонда в ЮС

    Необходимо собрать информацию и составить отчет по открытию некоммерческой организации в США (Nonprofit). От вас требуется знание англ. языка, составление вопросов для форумов, переписка Черновик того, что необходимо узнать: 1. Открытие. - Фонды какой тематики ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный интернет-магазин

    Доброго времени суток! Есть OpenCart, есть база данных товаров с фото, есть цель - магазин по продаже кабелей. Необходим дизайн (не сложный, без флеша и других наворотов), наполнение и подключение к authorize.net, использование SSL. Ориентир - yourcablestore.com Пожалуйста указывайте ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сграббить базу товаров из магазина

    Необходимо собрать в БД все товары с сайта по ссылке: http://www.computercablestore.com/SearchResult.aspx?lPrice=5&amp;uPrice=15 Каждый товар добавляется в свою категорию, т.е. самый первый 1ft Power Ext Cord C-13/C-14 10A/125V должен быть в PC Cables &gt; Power Cables &gt; Power ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сграббить базу товаров из каталогов

    Необходимо собрать в БД товары с сайта - waysale.com - по указанным критериям (цена, категория товара). Собираются следующие данные: название, цена, фото, описание. Конкретнее - waysale.com/search.php?category_id=712 Search in category: MP3 and Media Players, Electronics &amp; Accessories, Computers ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сотрудники для сбора и обработки информации

    $1000

    Требования: • Возраст от 18 лет • Пол значения не имеет • Базовые знания английского языка (на слух воспринимать проговариваемую информацию) • Образование значения не имеет • Опыт работы любой • ПК - уверенный пользователь • Ответственность • Стрессоустойчивость • Быстрый интернет • Умение пользоваться программой Skype либо аналогами. Обязанности: • Только исходящие звонки. • Сбор информации в автоматическом ...

    Прочее39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный макрос Excel

    В книге есть 2 листа. Лист 1 содержит идентификаторы работников: 0465155817 2100526394 2098296851 4707336597 0259683488 0954217863 Лист 2 содержит эти же и другие идентификаторы, но в другом порядке, плюс каждому идентификатору соответствует ФИА;АДРЕС 2100526394 ФИО1;АДРЕС1 4707336597 ФИО2;АДРЕС2 0465155817 ФИО3;АДРЕС2 2157951909 ФИО4;АДРЕС3 0019511529 ФИО5;АДРЕС3 1371463840 ФИО6;АДРЕС4 2013050731 ФИО7;АДРЕС4 0948312143 ФИО8;АДРЕС5 0954217863 ФИО9;АДРЕС5 2098296851 ФИО10;АДРЕС6 Необходимо написать макрос, который: 1. По очереди берет ячейку Листа 1 2. Копирует ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Renaq
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Несложный интернет-магазин
Рекомендую работать с заказчиком! Четко поставленная задача и оплата в срок.
Работа выполнена качественно и в отведенные сроки!
Ответный отзыв
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сграббить базу товаров из магазина
Хороший заказчик. Задачи адекватные, оплата своевременная, щедро доплачивает за хорошо выполненную работу. Чего ещё надо для счастья ?
Работа выполнена качественно и в отведенные сроки!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сграббить базу товаров из каталогов
Все в порядке. Приятный в общении человек, хороший заказчик. Оценка +10!
Только положительные впечатления от работы с исполнителем. Работа выполнена качественно и быстро.
Ответный отзыв
Igor_21
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Несложный макрос Excel
Приятный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества!
Работа выполнена быстро и качественно!
Ответный отзыв