Эмулятор для IOS и Android c запуском приложений

Требуется специалист по работе с мобильными приложениями.

Необходимо решение для запуская мобильного приложения для ios/androoid под Windows. Необходимо научить эмулятор запускать всего 2 приложения с последующей работой с ними.

Один из вариантов для андроид – использовать Bluestacks и научить его работать с Google Play Маркет.

Указывайте пожалуйста сроки и цены.