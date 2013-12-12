Требуется написать простое приложение под ОС Андроид, которое проигрывает ранее загруженные видео ролики, что-то подобное http://comedy-club.in.ua/mobile/ Стоимость проекта конкурентная! Должна быть админка (возможность добавлять пользователей и контент). За оригинальный дизайн и функции ...
ANDROID программирование
нужно написать приложение аудиокнига и передать в исходнике для последующих изменений контента приложения .
задача сделать по функционалу аналогично
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.pryamaya.lecturesdb&hl=ru
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