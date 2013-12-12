Мобильное приложение-копия вебсайта

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Приветствую всех читающих.

Есть сайт, онлайн-каталог продукции. Все, что нужно сделать - это выполнить его в виде приложения для мобильных устройств. Сайт работает на PHP + MySQL

Приложение должно быть на следующие платформы: Android, iOS, Windows Mobile и BB OS

Пожалуйста выставляйте бюджет и сроки.

AndroidiOSMySQLPHP
11 лет назад
PheelA
Феликс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров