Мобильное приложение-копия вебсайта

Приветствую всех читающих.

Есть сайт, онлайн-каталог продукции. Все, что нужно сделать - это выполнить его в виде приложения для мобильных устройств. Сайт работает на PHP + MySQL

Приложение должно быть на следующие платформы: Android, iOS, Windows Mobile и BB OS

Пожалуйста выставляйте бюджет и сроки.