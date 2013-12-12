Приложение для IOS и Android

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок164 просмотра

Нужно сделать приложение игру под IOS и Android. Техзадачу вышлю в личку, графика будет предоставлена также. От вас пока нужно ссылки на рабочие приложения и оценка часа работы.

AndroidiOS
11 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

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