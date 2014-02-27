Необходимо написать код и создать удобное мобильное приложение для журналов и любых других изданий в формате pdf на платформе iOS, используя имеющийся дизайн, сервер и нашу лицензию на iTunes. Мобильное приложение ...
Создание модуля для сайта и программы под ардуино
Есть такая задача: нужно создать несложный модуль для сайта и допилить существующую программу под ардуино. Программа простенькая-просто в ней не хватает обращения на сайт.
Вот тут изложена схема работы системы (выглядит сложно-но на самом деле просто подробно объяснено): https://docs.google.com/document/d/1btGNYXRNOvKhpsp9JQ0FsgshgsvxXvglEs3wuy68Ly4/edit?usp=sharing
Суть: пользователь оплачивает отправкой sms оффлайн услугу. Для чего задействуется онлайн система оплаты.
Как работает вкратце: пользователь отправил смс-ку, ему пришло сообщение что то типа "если вы согласны на оплату-отправьте обратное сообщение с цифрой 1 на номер..." . Он отправляет, оплата списывается с его счета. Тут же включается оффлайн-услуга.
Что есть на данный момент: 1) полный код под ардуино, который в зависимости от текста в sms-включает лампочки :-).
2) сайт-я могу поставить сам -вам нужно будет в него встроить как бы удаленное управление сайтом-через ардуину(базой данных)
Как я себе это вижу:
1) чтобы ардуина подключалась к веб сайту, вносила изменения в онлайн базу данных, отслеживала повторное изменение базы(пришел ответ от платежной системы) , после чего-включала соответствующее реле;
2) сайт поддерживал выгрузку "истории подключений"- то бишь статистики в формате excel.
это главное. Частности расскажу при общении.
Проект делается для себя, - посмотреть что выйдет. Внимательно выслушаю все предложения!
P.S. Если вы можете реализовать это как то проще- всегда готов выслушать!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Необходим полный клон данного приложения http://soro.in/5W Ищу программиста и художника, как по отдельности, так и вместе. Бюджет указан за программную часть.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день! Для проекта разработки клиент мессенджера сообщений по типу "Wazzup", ищу специалиста на фронт-энд, для Windows Phone 8. Из знаний это C#, WindowsPhone API, XAML, XAML анимация, MVVM паттерн. Сроки ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно в Taxoid добавить возможность изменения радиуса автозахвата, а так же изменение частоты обновления автозахвата.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Имеются HTML5-симуляции http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3528 см. раздел "Apps Optimized for Your Desktop and Tablet" Мы хотим проверить, будут ли симуляции корректно работать, если их поместить внутрь Phonegap-приложения Что просим ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужен iOS разработчик Требования: - Опыт разработки на Objective-C от 2х лет, наличие портфолио в AppStore - Глубокое понимание логики работы, UI/UX iOS приложений - Опыт работы с CocoaTouch, ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения :https://itunes.apple.com/ru/app/my-observer/id501984837?mt=8 для Telcell - оператор моментальных платежей . Подробное ТЗ для ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Основное: - 6 разделов объявлений - Продажа доступа к контенту путем списания суммы с баланса sim-карты. - Мгновенные уведомления о поступлении новых объявлений и откликов на объявления - Добавление бесплатных и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $4000
Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения под Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sh.SwopShop Это не плагиат с чужого приложения (андройдовское приложение - тоже ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен Android/iOS developer для долгосрочного сотрудничества. Пожалуйста укажите ваш опыт, и приведите пример программ, которые вы уже создавали. Необходимо базовое знание английского языка.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад