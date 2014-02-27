Создание модуля для сайта и программы под ардуино

Есть такая задача: нужно создать несложный модуль для сайта и допилить существующую программу под ардуино. Программа простенькая-просто в ней не хватает обращения на сайт.

Вот тут изложена схема работы системы (выглядит сложно-но на самом деле просто подробно объяснено): https://docs.google.com/document/d/1btGNYXRNOvKhpsp9JQ0FsgshgsvxXvglEs3wuy68Ly4/edit?usp=sharing

Суть: пользователь оплачивает отправкой sms оффлайн услугу. Для чего задействуется онлайн система оплаты.

Как работает вкратце: пользователь отправил смс-ку, ему пришло сообщение что то типа "если вы согласны на оплату-отправьте обратное сообщение с цифрой 1 на номер..." . Он отправляет, оплата списывается с его счета. Тут же включается оффлайн-услуга.

Что есть на данный момент: 1) полный код под ардуино, который в зависимости от текста в sms-включает лампочки :-).

2) сайт-я могу поставить сам -вам нужно будет в него встроить как бы удаленное управление сайтом-через ардуину(базой данных)

Как я себе это вижу:

1) чтобы ардуина подключалась к веб сайту, вносила изменения в онлайн базу данных, отслеживала повторное изменение базы(пришел ответ от платежной системы) , после чего-включала соответствующее реле;

2) сайт поддерживал выгрузку "истории подключений"- то бишь статистики в формате excel.

это главное. Частности расскажу при общении.

Проект делается для себя, - посмотреть что выйдет. Внимательно выслушаю все предложения!

P.S. Если вы можете реализовать это как то проще- всегда готов выслушать!