Создание модуля для сайта и программы под ардуино

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка296 просмотров

Есть такая задача: нужно создать несложный модуль для сайта и допилить существующую программу под ардуино. Программа простенькая-просто в ней не хватает обращения на сайт.

Вот тут изложена схема работы системы (выглядит сложно-но на самом деле просто подробно объяснено): https://docs.google.com/document/d/1btGNYXRNOvKhpsp9JQ0FsgshgsvxXvglEs3wuy68Ly4/edit?usp=sharing

Суть: пользователь оплачивает отправкой sms оффлайн услугу. Для чего задействуется онлайн система оплаты.

Как работает вкратце: пользователь отправил смс-ку, ему пришло сообщение что то типа "если вы согласны на оплату-отправьте обратное сообщение с цифрой 1 на номер..." . Он отправляет, оплата списывается с его счета. Тут же включается оффлайн-услуга.

Что есть на данный момент: 1) полный код под ардуино, который в зависимости от текста в sms-включает лампочки :-).

2) сайт-я могу поставить сам -вам нужно будет в него встроить как бы удаленное управление сайтом-через ардуину(базой данных)

Как я себе это вижу:

1) чтобы ардуина подключалась к веб сайту, вносила изменения в онлайн базу данных, отслеживала повторное изменение базы(пришел ответ от платежной системы) , после чего-включала соответствующее реле;

2) сайт поддерживал выгрузку "истории подключений"- то бишь статистики в формате excel.

это главное. Частности расскажу при общении.

Проект делается для себя, - посмотреть что выйдет. Внимательно выслушаю все предложения!

P.S. Если вы можете реализовать это как то проще- всегда готов выслушать!

11 лет назад
DANSEA
Айдар 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xneo
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
21 день
Игорь - отлично знает свое дело, очень хорошо справился с довольно нестандартным заданием и сделал даже больше, чем договаривались. В связи с чем и денег получил больше чем договаривались;-). Всячески рекомендую всем для сотрудничества!
Отличный заказчик. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

xneo
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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