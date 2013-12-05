Нужен Android/iOS developer для долгосрочного сотрудничества. Пожалуйста укажите ваш опыт, и приведите пример программ, которые вы уже создавали. Необходимо базовое знание английского языка.
Приложение для iPhone
Здравствуйте, господа фрилансеры!
Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения под Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sh.SwopShop
Это не плагиат с чужого приложения (андройдовское приложение - тоже мое, было разработано в предыдущих проектах, размещенных на этом же сайте), а просто разработка версии для iPhone.
Приложение работает с базой через REST сервис, который на 100% готов и работает. Подробное ТЗ для более точной оценки вышлю наиболее подходящим кандидатам.
Дизайн приложения под iPhone необходимо будет переработать - упростить, использовать стандартные элементы управления + добавить немного стилистики от Swopshop.com. Т.е. в вашей команде должен присутствовать дизайнер.
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