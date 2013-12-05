Приложение для iPhone

Здравствуйте, господа фрилансеры!

Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения под Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sh.SwopShop

Это не плагиат с чужого приложения (андройдовское приложение - тоже мое, было разработано в предыдущих проектах, размещенных на этом же сайте), а просто разработка версии для iPhone.

Приложение работает с базой через REST сервис, который на 100% готов и работает. Подробное ТЗ для более точной оценки вышлю наиболее подходящим кандидатам.

Дизайн приложения под iPhone необходимо будет переработать - упростить, использовать стандартные элементы управления + добавить немного стилистики от Swopshop.com. Т.е. в вашей команде должен присутствовать дизайнер.