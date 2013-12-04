Аналог приложения Lovoo

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Необходимо разработать аналог приложения Lovoo под iOS и Android.

ТЗ будет прилагаться для разработчиков, которые будут адекватны по цене/качеству/срокам.

AndroidiOS
11 лет назад
osivinyuk
Олег 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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