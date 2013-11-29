Приложение на iOS

Здравствуйте.

У нас есть приложение на Android. Нужно создать его iOS версию.

Приложение не сложное: Несколько вкладок, отправка и считывание данных с сервера.

Дизайн есть, логика и все параметры/переменные есть. Нужно собрать это все.

Экспорт на AppStore не нужен.

Желательно исполнитель из СПб.

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