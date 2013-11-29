Приложение на iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки106 просмотров

Здравствуйте.

У нас есть приложение на Android. Нужно создать его iOS версию.

Приложение не сложное: Несколько вкладок, отправка и считывание данных с сервера.

Дизайн есть, логика и все параметры/переменные есть. Нужно собрать это все.

Экспорт на AppStore не нужен.

Желательно исполнитель из СПб.

Оставляйте контакты - буду писать, звонить сам.

AndroidiOS
11 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров