Молодому стартапу требуется Android разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Android - Git - Jira Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем. ...
Приложение на iOS
Здравствуйте.
У нас есть приложение на Android. Нужно создать его iOS версию.
Приложение не сложное: Несколько вкладок, отправка и считывание данных с сервера.
Дизайн есть, логика и все параметры/переменные есть. Нужно собрать это все.
Экспорт на AppStore не нужен.
Желательно исполнитель из СПб.
Оставляйте контакты - буду писать, звонить сам.
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