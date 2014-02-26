Приложение для iOs и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок204 просмотра

Необходимо написать приложение на тему приложений для службы такси. Подробности при личной переписке.

AndroidiOS
11 лет назад
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ProgLifePlus
Александр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$500
14 дней
Выполнено на отлично! Приложение работает как часы. Полностью доволен результатом. Рекомендую Александра, как отличного исполнителя.
Ответственный заказчик. Оплата вовремя и без задержак. Работал без предоплаты. Рекомендую

Заявки фрилансеров

ProgLifePlus
Александр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад