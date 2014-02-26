Молодому стартапу требуется Android разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Android - Git - Jira Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем. ...
Приложение для iOs и Android
Необходимо написать приложение на тему приложений для службы такси. Подробности при личной переписке.
Выбранный исполнитель
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