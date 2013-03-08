Разработка ПО под OS Android. Профессиональная реализация.
Skype: proglifeplus
Telegram: @Alexandr3002
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
11 лет назад
Android
Все вовремя и качественно! Спасибо за отличное приложение!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно и толково объясняет требования к работе. Сотрудничество прошло четко и оперативно.
$500
10 баллов
11 лет назад
AndroidiOS
Выполнено на отлично! Приложение работает как часы. Полностью доволен результатом. Рекомендую Александра, как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Оплата вовремя и без задержак. Работал без предоплаты. Рекомендую
$100
10 баллов
11 лет назад
Android
Отличный исполнитель.Сделал все оперативно и качественно! Помог разобраться во всех вопросах,которые возникали в ходе реализации проекта. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$30
10 баллов
12 лет назад
Android
[Android проект] Отличный исполнитель, рекомендую! Мой проект был выполнен на отлично, быстро и качественно. Также были полезные советы со стороны исполнителя, как лучше сделать тот или иной момент. Планирую и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотный заказчик! Рекомендую всем! Работа с ним предоставила одно удовольствие. Работал БЕЗ предоплаты, человек не подвел все оплатил в сроки и до копейки как и договаривались. Работая с данным заказчиком будьте спокойны, Вас не подведут!
Мобильные приложения
4 отзыва
$12/час
от $12от 1 часа
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