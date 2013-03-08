ProgLifePlus

Александр ProgLifePlus

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка ПО под OS Android. Профессиональная реализация.

Skype: proglifeplus

Telegram: @Alexandr3002

Портфолио

Отзывы заказчиков

tdr2014
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Приложение для Android
Android
Все вовремя и качественно! Спасибо за отличное приложение!
Отличный заказчик. Грамотно и толково объясняет требования к работе. Сотрудничество прошло четко и оперативно.
Ответный отзыв
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Приложение для iOs и Android
AndroidiOS
Выполнено на отлично! Приложение работает как часы. Полностью доволен результатом. Рекомендую Александра, как отличного исполнителя.
Ответственный заказчик. Оплата вовремя и без задержак. Работал без предоплаты. Рекомендую
Ответный отзыв
Fujman
Нарек 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приложение на Android
Android
Отличный исполнитель.Сделал все оперативно и качественно! Помог разобраться во всех вопросах,которые возникали в ходе реализации проекта. Рекомендую
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
alexleo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Приложение для загрузки материала с сайта
Android
[Android проект] Отличный исполнитель, рекомендую! Мой проект был выполнен на отлично, быстро и качественно. Также были полезные советы со стороны исполнителя, как лучше сделать тот или иной момент. Планирую и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Грамотный заказчик! Рекомендую всем! Работа с ним предоставила одно удовольствие. Работал БЕЗ предоплаты, человек не подвел все оплатил в сроки и до копейки как и договаривались. Работая с данным заказчиком будьте спокойны, Вас не подведут!
Ответный отзыв
Мобильные приложения
4 отзыва
$12/час
от $12от 1 часа
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