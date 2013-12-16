Приложение на Android

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Завершен5 заявок177 просмотров

Нужно ЛЮБОЕ простейшее приложение на ОС Android(органайзер,заметки, простая игра ,типа судоку или пасьянс)

Не обязательно писать с нуля,если есть уже готовое- тоже подойдет. Единственное условие- оно не должно быть опубликовано и код должен быть откомментирован.

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Android
11 лет назад
Fujman
Нарек 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ProgLifePlus
Александр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель.Сделал все оперативно и качественно! Помог разобраться во всех вопросах,которые возникали в ходе реализации проекта. Рекомендую
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ProgLifePlus
Александр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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