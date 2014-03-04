Мобильное приложение под Android

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Завершен5 заявок219 просмотров

Техническое задание с прорисовкой функционала в приложенном файле HotreaderMobile

Сроки исполнения чем быстрее - тем лучше. ( терпит до 1,5 месяцев)

Оговариваются отдельно с исполнителем.

Цена также оговаривается. Рассматриваем ваши предложения.

Тестовое задание !!

Для начало просьба оценить тестовое задание!

Сроки и цену. Если с ним справляетесь успешно - то готовы дарь разработку мобильного приложения.

Android
11 лет назад
adname
Аваш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nesteroff
Нестеров 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$740
22 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

nesteroff
Нестеров 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад