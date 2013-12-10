Простое прилолжение для iOS

Здравствуйте. Нужно создать простенькое приложение для iOS. Без сложных алгоритмов и т.п.

Одна особенность - нужно связать с MySQL базой. Работы на один вечер. Подробности в личку.

Цены "от" и "до" оставляйте в заявках...

Дизайн в PSD будет.