Есть такая задача: нужно создать несложный модуль для сайта и допилить существующую программу под ардуино. Программа простенькая-просто в ней не хватает обращения на сайт. Вот тут изложена схема работы системы (выглядит сложно-но ...
Простое прилолжение для iOS
Здравствуйте. Нужно создать простенькое приложение для iOS. Без сложных алгоритмов и т.п.
Одна особенность - нужно связать с MySQL базой. Работы на один вечер. Подробности в личку.
Цены "от" и "до" оставляйте в заявках...
Дизайн в PSD будет.
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