Разработка приложения на платформе ios

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Необходимо написать код и создать удобное мобильное приложение для журналов и любых других изданий в формате pdf на платформе iOS, используя имеющийся дизайн, сервер и нашу лицензию на iTunes.

Мобильное приложение должно включать:

• Вертикальная/горизонтальная ориентация дисплея

• Поддержка дисплея Retina

• Возможность внедрять активные ссылки

• Поиск:

◦ по номеру журнала

◦ по всему приложению для определенного журнала в целом

• Reader с минимальным функционалом

• Пользователь должен иметь возможность совершать покупки внутри приложения:

◦ Одного номера

◦ Или подписки на 3, 6, и 12 месяцев

• Пользователь должен иметь возможность добавлять понравившиеся страницы в Избранное

• Flurry аналитика

Дизайн уже разработан. Сервер для загрузки приложений есть. Лицензия для публикации приложений также имеется.

iOS
11 лет назад
O-Media
Мария 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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