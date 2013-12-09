Разработка приложения на платформе ios

Необходимо написать код и создать удобное мобильное приложение для журналов и любых других изданий в формате pdf на платформе iOS, используя имеющийся дизайн, сервер и нашу лицензию на iTunes.

Мобильное приложение должно включать:

• Вертикальная/горизонтальная ориентация дисплея

• Поддержка дисплея Retina

• Возможность внедрять активные ссылки

• Поиск:

◦ по номеру журнала

◦ по всему приложению для определенного журнала в целом

• Reader с минимальным функционалом

• Пользователь должен иметь возможность совершать покупки внутри приложения:

◦ Одного номера

◦ Или подписки на 3, 6, и 12 месяцев

• Пользователь должен иметь возможность добавлять понравившиеся страницы в Избранное

• Flurry аналитика

Дизайн уже разработан. Сервер для загрузки приложений есть. Лицензия для публикации приложений также имеется.