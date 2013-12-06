IOS Developer

Нужен iOS разработчик

Требования:

- Опыт разработки на Objective-C от 2х лет, наличие портфолио в AppStore

- Глубокое понимание логики работы, UI/UX iOS приложений

- Опыт работы с CocoaTouch, CoreData, SQLite, CoreGraphics, OpenGL, Networking, Multithreading, Memory Management, Push Notifications

- Понимание сетевых технологий (sockets, http, REST)

- Опыт работы с Social Frameworks, Location Frameworks and MapKit

А так же:

- Finetuning и оптимизация приложений

- Design patterns, MVC

- Работа с bug tracking и CVS

- Базовые занания Photoshop

- Знание английского языка

Желательно:

- Опыт работы с рекламными и платежными платформами

- Опыт работы системами статистики (Google Analytics)

- Опыт разработки игр

Что мы предлагаем:

- Работу над интересными проектами

- Высокое вознаграждение

В данный момент наша компания ведет ряд проектов, которые находятся на разных стадиях развития, к примеру: shopyy, sitexpert, vlasne и другие.