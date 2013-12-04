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Разработка iOS модели работы с изображением
Бизнес задача состоит в необходимости разработать приложение-модель которое состоит из пользовательских функций :
1. сделать фотографию
2. на сделанную фото наложить изображение 2 , который можно 3D трансформировать перемещая углы фото
3. по нажатию отрендерить оба изображения в одно и сохранить как фотографию, в галерею для будущей отправки почтой
Мы уже разработали 2/3 задания, остался пункт 3. детали ниже.
Разработать приложение из одного ViewController, содержащего свободно трансформированный (3D) UIImageView и кнопку, по нажатию на которую делается скриншот и сохраняется в UIImage.
Применять только публичные АПИ и работающее на ios6
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