Разработка iOS модели работы с изображением

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки160 просмотров

Бизнес задача состоит в необходимости разработать приложение-модель которое состоит из пользовательских функций :

1. сделать фотографию

2. на сделанную фото наложить изображение 2 , который можно 3D трансформировать перемещая углы фото

3. по нажатию отрендерить оба изображения в одно и сохранить как фотографию, в галерею для будущей отправки почтой

Мы уже разработали 2/3 задания, остался пункт 3. детали ниже.

Разработать приложение из одного ViewController, содержащего свободно трансформированный (3D) UIImageView и кнопку, по нажатию на которую делается скриншот и сохраняется в UIImage.

Применять только публичные АПИ и работающее на ios6

iOS
11 лет назад
andrew_kiev
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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