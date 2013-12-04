Гео-приложение для Android

Необходимо разработать приложение для Android, которое получает географические координаты точек и при приближении к ним начинает подавать звуковой сигнал с изменением скважности в зависимости от близости к "месту". Список координат загружать из файла, для каждой точки индивидуально указывать дистанцию на которой начинать подавать сигнал. Приложение должно работать в "фоне".