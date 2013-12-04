Молодому стартапу требуется Android разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Android - Git - Jira Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем. ...
Гео-приложение для Android
Необходимо разработать приложение для Android, которое получает географические координаты точек и при приближении к ним начинает подавать звуковой сигнал с изменением скважности в зависимости от близости к "месту". Список координат загружать из файла, для каждой точки индивидуально указывать дистанцию на которой начинать подавать сигнал. Приложение должно работать в "фоне".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Мобильные приложения8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать приложение на тему приложений для службы такси. Подробности при личной переписке.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать аналог приложения Lovoo под iOS и Android. ТЗ будет прилагаться для разработчиков, которые будут адекватны по цене/качеству/срокам.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо создать мобильное приложение для андроид и иос. Меню ресторанов. Возможность выбора меню конкретного ресторана, поиск по наименованию блюда (среди меню всех ресторанов) с лучшей ценой, т.е сортировка по цене и по рейтингу, сортировать по ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Коллеги! Мы ищем разработчика или компанию с опытом разработки под iOS SDK и OpenGL для iOS. Компании и команды, пожалуйста, будьте готовы предоставить возможность общаться с разработчиком. Задача состоит ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. У нас есть приложение на Android. Нужно создать его iOS версию. Приложение не сложное: Несколько вкладок, отправка и считывание данных с сервера. Дизайн есть, логика и все параметры/переменные есть. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно создать приложение под андроид, которое при вводе определенного кода активации его больше никогда не спрашивает, запускается и воспроизводит видеоМобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
День добрый. Требуется андроид разработчик для создания клиентского приложения. Основные требования - возможность определения оператора мобильной связи, отправка и получение команд с сервера, работа с приемом-отправкой смс. Подробнее при личном общении. ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго. Требуется примитивное приложение под ключ. Аналог https://play.google.com/store/apps/details?id=im.dev.converter Указывайте цену за аналог, но скажем с другим интерфейсом. Спасибо!Мобильные приложения10 заявокЗакрыт11 лет назад
Приложение информационно-рекламное, в нем будет контент по разделам, счетчик отсчета даты, возможность комментировать и писать отзывы Жду цену и сроки, хотелось бы уложиться по срокам до нг.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт11 лет назад