Разработка прилож. для ввода данных в БД для iOS.

Нужен программист для написания приложения по вводу данных в БД для iOS устройств на xcode. Ввод текста и цифр через форму. Также просмотр базы данных (в виде таблицы) с сортировкой по нескольким полям.

Программа будет состоять из 4-5 экранов. Минимальное количество графики, в основном, кнопки и цифры.

Структура:

1-я страница – это осн. меню. Около 8 больших кнопок, с которых осуществляется выбор дальшейших действий.

2-й экран – меню настроек

3-й экран – форма ввода данных в БД

4-й экран – таблица ввденных данных с возможностью сортировки, в том числе по нескольким полям.

Дополнения:

1. Должны быть даны текстовые пояснения к каждому блоку кода на русском языке.

2. Версии под iPhone и iPad. (версии будут немного отличаться)

3. Данные должны храниться в iCloud или др. облачном сервисе. Должна быть возможность просмотра и редактирования различными iустройствами под одним аккаунтом.

4. Договор о конфиденциальности и о неразглашении.

5. Приветсвуется умение портировать программу на Android и Widows mobile

6. Интерфейс программы на рус./англ.