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Разработка прилож. для ввода данных в БД для iOS.
Нужен программист для написания приложения по вводу данных в БД для iOS устройств на xcode. Ввод текста и цифр через форму. Также просмотр базы данных (в виде таблицы) с сортировкой по нескольким полям.
Программа будет состоять из 4-5 экранов. Минимальное количество графики, в основном, кнопки и цифры.
Структура:
1-я страница – это осн. меню. Около 8 больших кнопок, с которых осуществляется выбор дальшейших действий.
2-й экран – меню настроек
3-й экран – форма ввода данных в БД
4-й экран – таблица ввденных данных с возможностью сортировки, в том числе по нескольким полям.
Дополнения:
1. Должны быть даны текстовые пояснения к каждому блоку кода на русском языке.
2. Версии под iPhone и iPad. (версии будут немного отличаться)
3. Данные должны храниться в iCloud или др. облачном сервисе. Должна быть возможность просмотра и редактирования различными iустройствами под одним аккаунтом.
4. Договор о конфиденциальности и о неразглашении.
5. Приветсвуется умение портировать программу на Android и Widows mobile
6. Интерфейс программы на рус./англ.
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