Нужен Android/iOS developer

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки112 просмотров

Нужен Android/iOS developer для долгосрочного сотрудничества. Пожалуйста укажите ваш опыт, и приведите пример программ, которые вы уже создавали.

Необходимо базовое знание английского языка.

AndroidiOS
11 лет назад
d_petro
Петро 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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