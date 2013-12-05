Требуется IOS-программист (удаленно)

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка122 просмотра

В компанию специализирующуюся на разработке собственных проектов на постоянную удаленную работу требуется IOS-программист.

Требования к кандидатам:

• Знание Obj-C, Cocoa, Xcode, Unity 3D, CoreAnimation, CoreData, Push Notifications, Facebook API, Вконтакте API;

• Знание принципов о защиты информации, алгоритмов хэширования и шифрования;

• Знание модели и принципов взаимодействия клиент-сервер;

• Знание многопоточного программирования, работа с очередями;

• Умение разбираться в чужом коде;

• Опыт разработки приложений под IOS от 1-го года;

• Наличие собственных или сделанных на заказ приложений в AppStore;

• Знание английского языка;

Обязательное требование:

• Возможность уделять нашим проектам не менее 20 часов в неделю

Заработная плата:

• 25 000 рублей ежемесячно.

iOSUnity
11 лет назад
izobov
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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