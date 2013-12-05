Необходимо написать приложение на тему приложений для службы такси. Подробности при личной переписке.
Требуется IOS-программист (удаленно)
В компанию специализирующуюся на разработке собственных проектов на постоянную удаленную работу требуется IOS-программист.
Требования к кандидатам:
• Знание Obj-C, Cocoa, Xcode, Unity 3D, CoreAnimation, CoreData, Push Notifications, Facebook API, Вконтакте API;
• Знание принципов о защиты информации, алгоритмов хэширования и шифрования;
• Знание модели и принципов взаимодействия клиент-сервер;
• Знание многопоточного программирования, работа с очередями;
• Умение разбираться в чужом коде;
• Опыт разработки приложений под IOS от 1-го года;
• Наличие собственных или сделанных на заказ приложений в AppStore;
• Знание английского языка;
Обязательное требование:
• Возможность уделять нашим проектам не менее 20 часов в неделю
Заработная плата:
• 25 000 рублей ежемесячно.
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