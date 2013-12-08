Разработка клиент мессенджера, WP8 XAML

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок186 просмотров

Добрый день!

Для проекта разработки клиент мессенджера сообщений по типу "Wazzup", ищу специалиста на фронт-энд, для Windows Phone 8. Из знаний это C#, WindowsPhone API, XAML, XAML анимация, MVVM паттерн. Сроки 2 недели.

11 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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