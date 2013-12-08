Нужно в Taxoid добавить возможность изменения радиуса автозахвата, а так же изменение частоты обновления автозахвата.
Разработка клиент мессенджера, WP8 XAML
Добрый день!
Для проекта разработки клиент мессенджера сообщений по типу "Wazzup", ищу специалиста на фронт-энд, для Windows Phone 8. Из знаний это C#, WindowsPhone API, XAML, XAML анимация, MVVM паттерн. Сроки 2 недели.
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