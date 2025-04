Небольшой прототип на Phonegap (1 вечер работы)

Имеются HTML5-симуляции

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3528

см. раздел "Apps Optimized for Your Desktop and Tablet"

Мы хотим проверить, будут ли симуляции корректно работать, если их поместить внутрь Phonegap-приложения

Что просим сделать:

а) выбрать 1 симуляцию

б) написать нативное приложение, которое содержало бы компонент webView, внутри которого запускалось бы это 1 приложение (само приложение хранится на сервере)

в) то же самое, что п. б - только HTML5-приложение должно быть заэмбежено внутрь Phonegap (виртуальный веб сервер, поддеживающий AJAX)