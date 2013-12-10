Приложение для Android для прачечной

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок197 просмотров

Приложение должно поддерживать такую функциональность:

1. Пользователь должен иметь возможность залогиниться введя свой номер телефона и пароль. Эти данные должны быть сверены с mysql базой данных пользователей у нас на сервере. База есть, но серверную часть общения с приложением нужно скорее всего будет написать.

2. В интерфейсе пользователя должна быть форма заказа услуг прачечной. Форма будет состоять из 2-х дропдаунов и кнопки заказа. В первом дропдауне будет выбираться дата, во втором время посещения курьера. Кнопка размещения заказа будет размещать новый заказ в базе данных mysql на нашем сервере.

3. Пользователь должен иметь возможность вылогиниться из приложения.

См. мокапы в приложении.

Прошу оценить указанную функциональность по времени и стоимости разработки. Дизайн приложения мы дадим в psd.

AndroidMySQL
11 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание модуля для сайта и программы под ардуино

    Есть такая задача: нужно создать несложный модуль для сайта и допилить существующую программу под ардуино. Программа простенькая-просто в ней не хватает обращения на сайт. Вот тут изложена схема работы системы (выглядит сложно-но ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка приложения на платформе ios

    Необходимо написать код и создать удобное мобильное приложение для журналов и любых других изданий в формате pdf на платформе iOS, используя имеющийся дизайн, сервер и нашу лицензию на iTunes. Мобильное приложение ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • IOS Приложение

    $2500

    Здравствуйте! Необходим полный клон данного приложения http://soro.in/5W Ищу программиста и художника, как по отдельности, так и вместе. Бюджет указан за программную часть.

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой прототип на Phonegap (1 вечер работы)

    $250

    Имеются HTML5-симуляции http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3528 см. раздел "Apps Optimized for Your Desktop and Tablet" Мы хотим проверить, будут ли симуляции корректно работать, если их поместить внутрь Phonegap-приложения Что просим ...

    AJAXHTML
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • IOS Developer

    $2500

    Нужен iOS разработчик Требования: - Опыт разработки на Objective-C от 2х лет, наличие портфолио в AppStore - Глубокое понимание логики работы, UI/UX iOS приложений - Опыт работы с CocoaTouch, ...

    iOSSQLite
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для iPhone

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения :https://itunes.apple.com/ru/app/my-observer/id501984837?mt=8 для Telcell - оператор моментальных платежей . Подробное ТЗ для ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для доски объявлений под iOs, Android

    Основное: - 6 разделов объявлений - Продажа доступа к контенту путем списания суммы с баланса sim-карты. - Мгновенные уведомления о поступлении новых объявлений и откликов на объявления - Добавление бесплатных и ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для iPhone

    $4000

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения под Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sh.SwopShop Это не плагиат с чужого приложения (андройдовское приложение - тоже ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад