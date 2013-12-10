Приложение для Android для прачечной

Приложение должно поддерживать такую функциональность:

1. Пользователь должен иметь возможность залогиниться введя свой номер телефона и пароль. Эти данные должны быть сверены с mysql базой данных пользователей у нас на сервере. База есть, но серверную часть общения с приложением нужно скорее всего будет написать.

2. В интерфейсе пользователя должна быть форма заказа услуг прачечной. Форма будет состоять из 2-х дропдаунов и кнопки заказа. В первом дропдауне будет выбираться дата, во втором время посещения курьера. Кнопка размещения заказа будет размещать новый заказ в базе данных mysql на нашем сервере.

3. Пользователь должен иметь возможность вылогиниться из приложения.

См. мокапы в приложении.

Прошу оценить указанную функциональность по времени и стоимости разработки. Дизайн приложения мы дадим в psd.