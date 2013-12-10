Поисковая программа - доработка + iOS и Android

Здравствуйте!

Есть программа http://branham.ru/branhamsermonsearch.php, написанная на QT4.

Данную программу нужно сделать на QT5 и добавить следующие функции:

Сделать е и ё равнозначными

мр3 помечать в дереве

"слова не могут быть частями слов" - запятая и др. распознается, как часть слова.

добавить кнопку "поделиться" на выделенную цитату.

Общее количество проповедей в базе и дата последнего обновления.

дублирование страниц списком и отображение проповеди целиком

Изменение количества вывода.

возможность использования шрифтов для текстов...

подгружаемые модули (из программы)

добавить Библии.

ускорение поиска

кнопка развернуть.свернуть древо одной кнопкой

обновление самой программы изнутри + доработка системы обновлений.

вывод количества цитат.

проигрывание мр3 не загружая (настраиваемое)

Проповеди других проповедников (создание категорий).

Возможно мелочи по ходу будут всплывать.

Потом готовую версию сделать на андроид и iOS.

Бюджет не окончательный. Если сделаете за 10 дней - будет больше. В любом случае можно этот вопрос обсудить. Особенно если все будет аргументировано. Оплата по результату. Возможно частями. (Извините, просто с предоплатой уже слишком наобжигался).

Если все пойдет гладко - в перспективе веб версия (возможно).