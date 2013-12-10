Есть такая задача: нужно создать несложный модуль для сайта и допилить существующую программу под ардуино. Программа простенькая-просто в ней не хватает обращения на сайт. Вот тут изложена схема работы системы (выглядит сложно-но ...
Поисковая программа - доработка + iOS и Android
Здравствуйте!
Есть программа http://branham.ru/branhamsermonsearch.php, написанная на QT4.
Данную программу нужно сделать на QT5 и добавить следующие функции:
Сделать е и ё равнозначными
мр3 помечать в дереве
"слова не могут быть частями слов" - запятая и др. распознается, как часть слова.
добавить кнопку "поделиться" на выделенную цитату.
Общее количество проповедей в базе и дата последнего обновления.
дублирование страниц списком и отображение проповеди целиком
Изменение количества вывода.
возможность использования шрифтов для текстов...
подгружаемые модули (из программы)
добавить Библии.
ускорение поиска
кнопка развернуть.свернуть древо одной кнопкой
обновление самой программы изнутри + доработка системы обновлений.
вывод количества цитат.
проигрывание мр3 не загружая (настраиваемое)
Проповеди других проповедников (создание категорий).
Возможно мелочи по ходу будут всплывать.
Потом готовую версию сделать на андроид и iOS.
Бюджет не окончательный. Если сделаете за 10 дней - будет больше. В любом случае можно этот вопрос обсудить. Особенно если все будет аргументировано. Оплата по результату. Возможно частями. (Извините, просто с предоплатой уже слишком наобжигался).
Если все пойдет гладко - в перспективе веб версия (возможно).
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