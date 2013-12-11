Адаптировать исходники Android игры под разрешения

Есть полноценные исходники простой аркадной игры для Android. В данный момент игра сделана под небольшое разрешение (около 640х400)

Нужно:

1. Адаптировать ее под разные разрешения, в т.ч. и под большие HD экраны. Картинки размеров, которые нужны нарисую. От Вас нужны размеры.

2. Срезать некоторые кнопки меню (настройка звука, рейтинг игрока и т.п.). Просто убрать, чтоб ниоткуда не было их видно.

3. Добавить пару кнопок в меню в рамках того функционала, что уже есть в игре: включить, отключить звук, кнопка выхода, кнопка новой игры (в данный момент есть только продолжить)

4. Добавить в игру рекламу от гугла и кнопку в меню со ссылкой на видеорекламу

5. Добавить в меню кнопку доната. При совершении платежа на плеймаркет, кнопка убирается и больше не видна. После этого реклама также больше не отображается

Графику какую скажете нарисуем.

Описание игры и исходники, а также подробная задача при обсуждении.